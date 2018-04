SpaItalia 2011 in het teken van De Tomaso

Door: BV

De autohappening rond Italiaanse wagens op en rond het circuit van Spa-Francorchamps, SpaItalia is aan z'n tiende editie toe. Het afgelopen decennium is het initiatief uitgegroeid tot de grootste happening voor transalpijnse merken in z'n soort. Dit jaar zijn 4 en 5 juni als data geprikt. Alle Italiaanse merken zijn welkom, maar er speciale aandacht voor één van de meest prestigieuze Italiaanse autoconstructeurs: Alejandro De Tomaso.

Dit jaar is het immers exact 40 jaar geleden dat de beroemde Pantera werd uitgebracht. SpaItalia probeert minstens 100 De Tomaso samen te brengen, wat een record zou zijn. De Tomaso produceerde weliswaar bijna 8.500 auto's van verschillende modellen, maar die zijn overal ter wereld verspreid. Piste-sessies, deelname aan de Elegantiewedstrijd, en zelfs piste-dopen met een Pantera staan op het programma om deelnemers en bezoekers te plezieren. Ook de Maserati Biturbo krijgt ditmaal extra aandacht. Dat model viert z'n dertigste verdaag en is een creatie van De Tomaso.