Door: BV

McLaren is gestart met de productie van de MP4. Het eerste exemplaar wordt op dit ogenblik afgewerkt. Het Britse merk wil dit jaar in het totaal 1.000 stuks van z'n nieuwe supersportwagen bouwen.

In ons land is de auto te koop vanaf € 203.360. Voor dat geld krijg je standaard een koolstof chassis en een 3,8l V8 biturbo benzinemotor met 600pk. Eén van de prototypes was al in ons land te bewonderen op Dream Cars for Wishes, dat in de marge van het Autosalon van Brussel werd georganiseerd.