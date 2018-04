McLaren MP4 gedoopt

Door: BV

We weten natuurlijk al een hele tijd dat de McLaren MP4 eraan zit te komen, maar het is pas op een persconferentie gisteren dat McLaren het nieuwe bedrijf, McLaren Automotive, boven de doopvont heeft gehouden. De Britten willen vanaf volgend jaar elk jaar zo'n 1.000 stuks van de sportwagen bouwen. En het ambitieuze plan houdt daar niet op. McLaren Automotive wil binnen de kortste keren z'n procuctlijn uitbreiden tot 4 modellen.

De MP4-12C (MP4 verwijst naar het competitie-DNA want Ron Dennis gebruikt die al sinds 1981 voor alle McLaren chassis, 12 duidt op de totale focus op prestaties - het is de ‘Performance Index' van McLaren, C is voor Coupé) is grotendeels in carbon opgetrokken en heeft een 3,8l V8 onder de kap. Die wordt tot 600pk sterk. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar McLaren had het eerder al over een sprinttijd van minder dan 4 seconden en topsnelheid van minstens 320km/u.

Normale stervelingen moeten nog even wachten, maar de Goden van het McLaren F1-team (Jenson Button en Lewis Hamilton) konden de bolide al eens uitproberen (zie video).