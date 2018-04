In beeld: Dream Cars for Wishes

Door: BV

Op 22 en 23 januari wordt in Paleis 11 van de Heizel voor de eerste maal Dream Cars for Wishes georganiseerd. In de marge van het Autosalon van Brussel worden daar 50 van de meest exclusieve wagens tentoongesteld. De salonbezoeker kan die uiteraard gaan bewonderen, in ruil voor 7 extra euro's. De opbrengst komt ten goede van de Make a Wish Foundation.

Opgemerkte aanwezigheid was er voor de McLaren MP4, die er eigenlijk voor de eerste keer aan het grote publiek wordt voorgesteld. En het Belgische Imperia, dat jaarlijks 100 stuks van de compacte, elektrische sportauto wil bouwen in Luik. De lijst is natuurlijk langer dan dat en omvat onder meer Porsche, Aston Martin, Bentley, Audi, Bugatti, Tesla, Ferrari, Lamborghini, Fisker... Een overzicht van al dat moois krijg je door op de fotospecial te klikken, rechts van de hoofdfoto.