Hyundai i40: het interieur

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelt Hyundai de nieuwe i40 voor. Die zal de Sonata aflossen. De eerste schetsen van het model, waarvan nu ook een break op het programma staat, hebben we al te zien gekregen en alle details verwachten we over exact twee weken. Maar voor het zover is, deelt Hyundai al deze eerste interieurfoto met de wereld.

Het platform zal Hyundai lenen van de nieuwe Sonata, maar de afstelling, de motoren en het lijnenspel zijn Europees. Daarom zullen we onder de kap alvast drie dieselmotoren vinden. Het gaat om een 1.7l met 115 of 136pk en een tweeliter met 170pk. De zuinigste diesel zal zelfs in de break-versie niet meer dan 113gr/CO2/km uitstoten.