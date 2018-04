Eerste gegevens nieuwe Hyundai i40

Door: BV

Nog voor de zomer aanbreekt, kan je de i40 bewonderen bij je dealer. Hyundai introduceert het model in maart meteen in twee smaken op het Autosalon van Genève. En het merk heeft extra z'n best gedaan om de Europese consument tegemoet te komen. Het lijnenspel van de Sonata-opvolger kwam tot stand in Rüsselsheim, waar de Koreaanse groep een ontwikkelings- en designcentrum heeft.

De grote middenklasser wordt bovenop het platform van de nieuwe Sonata gepleurd. Dat wordt voor de Europese markt aangepast. In Europa moeten we het niet langer stellen met een vierdeurs. Er komt ook een break, waarvan nu de eerste afbeeldingen zijn vrijgegeven. Die is gebaseerd op de Genus Concept (uit 2006).

Onder de kap komen alvast drie dieselmotoren. Het gaat om een recente 1,7l met 115 of 136pk en een tweeliter die 170pk opwekt.