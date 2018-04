Seat Exeo diesel met CVT-automaat

Door: BV

Seat voegt een CVT-automaat toe aan het aanbod van de gerecycleerde Audi A4. De Exeo met 143pk sterke dieselmotor is voortaan leverbaar met de Multitronic-transmissie. Die heeft drie werkingsmodi: de eenheid kan profiteren van z'n continue variabele overbrengingsverhouding, zich -enigszins- voordoen als een conventionele automaat met 7 verhoudingen of luisteren naar de bestuurder die zelf één van de 7 fictieve versnellingen dicteert.

De Exeo 2.0 TDI haalt 100km/u in 9,3 seconden en een topsnelheid van 208km/u. De break is ook leverbaar en is een tikkeltje trager (9,6s, 201km/u). Het verbruik is voor beide koetswerkversies echter gelijk. Dat bedraagt 5,8l/100km.