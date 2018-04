Belg steekt WTCC Chevy Cruze in het nieuw

Door: BV

Afgelopen WTCC-seizoen schoot Chevrolet met de Cruze de hoofdvogel af. Het merk werd er zowel bij de constructeurs als bij de rijders (met Yvan Muller) kampioen. Reden voor een speciale editie, én om de racebolides voor volgend jaar nog eens in het nieuw te steken. Het nieuwe design werd gerealiseerd door een Belg - Jean-Luc Vanuf, die wel vaker voor dit soort projecten wordt gecontacteerd. Racewagen-design is een moeilijke oefening omdat de technische eisen (er is soms "contact" tijdens de wedstrijden), de richtlijnen van de merken en de richtlijnen van sponsors allemaal gerespecteerd moeten worden. Met het nieuwe ontwerp versterkt het team ook z'n "Belgische connectie". Het team wordt immers geleid door Eric Nève - ook een Belg.