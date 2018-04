Opel Zafira Tourer Concept is salon op wielen

Door: BV

Opel neemt de opvolger van de Zafira mee naar het Autosalon van Genève. Nog niet het productiemodel, maar een voorbode die aangeeft welke designrichting de constructeur met de derde generatie van z'n grootste monovolume uitgaat. Net als de recente creaties van het merk (de Insignia en de Astra) heeft deze Zafira Tourer Concept een meer gesculpteerde koets met wulpsere lijnen en indrukwekkende vleugelvormige koplampen als voornaamste stijlelement.

Het interieur is luchtig, helder en kwalitatief hoogwaardig. Net zoals in een huiselijk salon, weet Opel, en dat is ook de sfeer die het merk wou oproepen. Een ruim gebruik van glas moet ervoor zorgen dat er voldoende licht binnenkomt. Opel zegt wel dat het "salongevoel" niet ten nadele gaat van de flexibiliteit en het aantal mogelijke zetelopstellingen. Als er beelden van vrijgegeven worden, kunnen we het beoordelen.

De Zafira Tourer Concept geeft dan wel een goede indicatie van de koetswerk- en interieurstijl die het merk met de Blitz op z'n nieuwe zevenzitter wil toepassen. Over de onderliggende techniek wordt voorlopig nog even niet uitgewijd.