Nieuwe Chevrolet Aveo met 1.3 diesel

Chevrolet laat op het Autosalon van Geneve in één keer twee versies van de nieuwe Aveo (eerder voorgesteld in de Amerikaanse versie met Sonic op de koffer) los op de Europese markt. Zowel de vierdeurs als de in Europa beter gesmaakte vijfdeurs maken er hun entree. Met een lengte van 4,39m en een breedte van 1,73m is de Aveo in elk opzicht groter dan z'n voorganger. Ook achter de kofferklep, waar de bagageruimte met alle zitplaatsen in gebruik kan oplopen tot 502l.

De consument zal kunnen kiezen uit een ruim assortiment benzine- en dieselmotoren. Tot de serie benzinemotoren behoren twee 1.2-liter versies (van 70 pk en 86 pk), een 1.4-liter krachtbron (100 pk) en een 1.6-liter motor van 115 pk. Voor de eerste keer zal de Aveo worden aangeboden met twee versies van de 1.3-liter dieselmotor (van 75 pk en van 95 pk), uitgerust met start/stop technologie. En het is nog niet gedaan met de noviteiten. Er komt naast handgeschakelde vijf- en zesversnellingbakken ook een automaat met zes transmissies. Die zal op de meeste markten optioneel worden aangeboden op de 1.4 en 1.6.