Chevrolet stelt vierdeurs Sonic (Aveo) voor

Door: BV

Chevrolet heeft het doek getrokken van de vierdeurs Aveo. In de Verenigde Staten gaat het model als Sonic door het leven, maar in Europa zal er Aveo op de achterzijde te lezen zijn. De sedanversie van de eerder gepresenteerde vijfdeurs Aveo beleeft zijn debuut in Detroit.

Chevrolet is er heel duidelijk over: de Sonic moet het op gaan nemen tegen de Ford Fiesta. Die is in de Verenigde Staten eveneens als sedan leverbaar en als vanouds is Ford de grote rivaal van General Motors, Chevrolet´s moeder.

De Sonic zoals hier getoond is niet voor de Europese markt bedoeld. Hij wordt bovendien gebouwd in de Verenigde Staten en dat is uniek voor een Chevrolet van dit formaat. Eveneens uniek voor het land dat we kennen van de gigantische V8´s is dat Chevrolet de Sonic levert met een 1.8 liter benzinemotor met 137 pk en een 1.4 liter turbomotor met 140 pk.