De meest luxueuze Range Rover ooit

Door: BV

Het lijkt wel of Land Rover elke keer dat het een speciale editie aankondigt meer bling heeft toegevoegd. Maar de Range Rover Autobiography Ultimate Edition stopt daar niet; het is de meest luxueuze Range Rover die het merk ooit in z'n catalogus opnam.

De wagen is verkrijgbaar in twee specifieke koetswerkkleuren, Roussillon Red of Otago Stone, in combinatie met deurgrepen in koetswerkkleur, speciale grille en specifieke zijdelingse ventilatieopeningen. De Ultimate Edition heeft ook recht op eigen badges en 20-duims lichtmetaal.

Het interieur onderscheidt zich door handgestikt leder en exotische houtsoorten. Dat is leuk voor de bestuurder, maar de meeste pret heb je nu achteraan. Twee afzonderlijke elektrisch verstelbare zetels verschaffen de achterpassagiers meer ruimte en comfort. De toevoeging van een achterconsole in het verlengde van de middenconsole, met een laptoptafeltje in machinaal bewerkt aluminium, een drankkoeler, en twee Apple iPads* die tot de standaarduitrusting behoren, tilt de luxe voor de achterpassagiers van de Range Rover nieuwe hoogten. Zelfs de kofferruimte is niet vergeten. Die heeft een vloer in teakhout met details in metaal en leder.

Onder de kap zit steeds een V8, maar je kan kiezen of je de 313pk en 700Nm sterke 4,4l diesel, dan wel de 510pk en 625Nm krachtige geblazen 5-liter benzine verkiest. Land Rover belooft plechtig niet meer dan 500 stuks van het model te bouwen. Voor een exacte prijs is het nog te vroeg (te koop vanaf juni), maar de invoerder mikt op zo'n € 145.000.