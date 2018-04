Chevrolet Camaro ZL1 met 550pk, 745Nm

Door: BV

In 1969 bouwde Chevrolet de Camaro ZL1. Een voor de weg gehomologeerd monster, dat eigenlijk bedoeld was om mee te racen - uitgerust met een 7-liter V8. Het merk bouwde er slechts 69 stuks van, en wie er vandaag één van wil moet behoorlijk wat nullen op de overschrijving parkeren.

Op het Autosalon van Chicago stelt Chevy nu een fonkelnieuwe ZL1 voor. Ditmaal uitgerust met een 6,2l V8 met een supercharger en een intercooler. Die is goed voor 550pk en 745Nm trekkracht. Meer dan Chevrolet ooit in een fabrieks-Camaro aanbood. Over de exacte gegevens is de constructeur nog vaag. Het heeft nog tijd om de details uit te werken. De Camaro ZL1 arriveert immers pas begin 2012 in de showrooms. De technische aanpassingen zijn wel bekend. De ZL1 is uitgerust met een elektrische stuurbekrachtiging met twee standen, gestuurde ophanging, een versterkte koppeling (in combinatie met een handgeschakelde zesbak), gestuurde uitlaatlijn en gigantische Brembo-remmen. Die hebben vooraan een diameter van 37cm en zijn achteraan nauwelijks een halve centimeter kleiner.

Het uiterlijk wordt verpakt in een specifieke koetswerkkit met onder meer een voorspoiler, achtervleugel, verticaal opgestelde mistlichten en een nieuwe, specifiek gelakte motorkap in aluminium. Aan de binnenzijde zijn er eveneens upgrades met onder meer sportzetels en een metersetje in de middenconsole dat informatie verschaft over oliedruk, olietemperatuur, transmissietemperatuur en compressordruk.