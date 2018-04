Pioneer lanceert 5 nieuwe multimediasystemen

Door: BV

Pioneer introduceert liefst vijf nieuwe multimediasystemen voor in de auto. Ze zijn ontworpen om de meest uiteenlopende audio- en mediabestanden af te spelen.

Het nieuwe AVH-gamma van Pioneer bestaat uit twee modellen op enkel DIN-formaat (de AVH-6300BT en AVH-5300DVD) en de overige drie zijn uitgevoerd in dubbel DIN-formaat. Dit zijn de AVH-P4300DVD, AVH 3300BT en AVH-2300DVD. Allemaal zijn ze uitgerust met een grafische interface en een groot LCD touch screen. Bij de compactere 1DIN modellen heeft Pioneer het display in de behuizing opgenomen. Middels een druk op de knop verschijnt het 7 inch grote scherm. Sluiten gaat op dezelfde manier. Hetzelfde 7 inch aanraakscherm vind je ook op het AVH-P4300DVD op 2-DIN-formaat, terwijl de AVH-3300BT en AVH 2300DVD een 5,8 inch formaat scherm hebben.

Met een geïntegreerde Parrot Bluetooth2-module, maken de AVH-6300BT en AVH-3300BT handsfree communicatie mogelijk. Bluetooth is ook verkrijgbaar op de AVH-P4300DVD, mits een optionele Bluetooth-adapter is aangesloten. Meer gebruiksgemak wordt geboden met de functie iPod/iPhone Direct Control waarmee gebruikers hun mobiele muziekdragers rechtstreeks kunnen bedienen vanaf de AVH-eenheid. Dankzij de App-mode is het dan weer mogelijk via een aangesloten iPhone of iPod touch video-inhoud van Safari, YouTube en andere apps te bekijken, eventueel op hoge resoluties. Uiteraard is de audio van deze videobronnen te beluisteren via de luidsprekers van de wagen.

Elk toestel heeft ingebouwde aansluitmogelijkheden voor USB-opslagtoestellen, SD-geheugenkaarten (voortaan allebei compatibel met een geheugen tot 32 GB, behalve bij de AVH-2300DVD) en toestellen met mini-jack AV-uitgangen om diverse media af te spelen. De Dual Zone-technologie in de vier duurste modellen stelt passagiers achterin in staat om een DVD te bekijken terwijl de bestuurder voorin naar muziek luistert en de navigatieaanwijzingen volgt. Wat betreft de versterking houdt Pioneer vast aan de bekende 4 x 50W MOSFET 4x50W-versterker, 4V-voorversterkers, High-Pass/Low-Pass-cross-overs voor subwooferintegratie en Pioneers Advanced Sound Retriever (ASR). De ASR herstelt muziekdetails die tijdens het comprimeren van muziekbestanden verloren zijn gegaan. De NavGate-functie maakt het namelijk mogelijk het AV-systeem uit te breiden met Pioneer's AVIC-F220 NavGate, compact, afneembaar navigatietoestel.

De nieuwe multimediasystemen van Pioneer zullen vanaf medio februari 2011 verkrijgbaar zijn. De prijs ligt tussen dik € 400 en € 700.