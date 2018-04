De Tomaso leeft

Door: BV

De Italiaanse zakenman en ex-Lancia Topman Gian Mario Rossignolo lijkt te slagen in z'n opzet om De Tomaso weer tot leven te wekken. Dat merk bouwde in de jaren zestig en zeventig meer dan 8.500 sportwagens voor het ophield te bestaan. Het nieuwe bedrijf zakt af naar het Autosalon van Genève waar het een concept voor een luxe crossover zal tonen. Die zou volgens de eerste geruchten het midden houden tussen een BMW 5-Reeks GT en een Lexus RX-450h. Deze eerste teaser biedt daarover alvast geen uitsluitsel.

De creatie is voorlopig gekend onder z'n codenaam SLC (Sport Luxury Car). Er wordt gespeculeerd over een aluminium koetswerk, vierwielaandrijving en drie motoropties. Die zouden bestaan uit een V6 diesel met 250pk, een V6 benzine met 300pk en een V8 met 550pk.

De Tomaso wil jaarlijks 3.000 stuks van de crossover bouwen. Later gevolgd door een sedan en coupé, ook met een aluminium koets, met jaarlijkse volumes van respectievelijk 3.000 en 2.000 stuks. De productie hoort te gebeuren in een voormalige Pininfarina-fabriek. De Italianen investeren € 116 miljoen in het project.