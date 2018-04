BMW Vision ConnectedDrive is Z2-opwarmer

Door: BV

BMW heeft het bij de Vision ConnectedDrive vooral over de slimme informatiesystemen die aan boord zijn. Begrijpelijk, want er zitten heel wat clevere vondsten tussen. Zo beschikken zowel bestuurder als passagier over een groot ingewerkt informatiedisplay met internettoegang. En als BMW z'n zin krijgt kan je daarop in de toekomst niet alleen je favoriete muziek of films opzoeken, maar ook achtergrondinformatie krijgen over de stad of regio waar je je bevind en zelfs te zien krijgen waar in je buurt er een parkeerplaats vrij is. Het navigatiesysteem leidt je er met plezier naartoe. Dat maakt nu deel uit van de nieuwe 3D-head-up-display die veel meer informatie tegen de voorruit kan projecteren dan heden het geval is. En omdat het systeem driedimensionaal werkt kan het bijvoorbeeld de pijl om af te slaan projecteren zodat die voor de bestuurder meteen op de juiste rijstrook wordt getoond.

Waar BMW dan weer opvallend stil over blijft is over de onderliggende techniek en de toekomstplannen voor deze Vision ConnectedDrive. En die zijn er wel degelijk. Deze open tweezitter (met portieren die in de flank verzinken, net als bij de Z1) wordt wellicht als Z2 verkocht, ook al moeten we nog enkele jaren geduld oefenen voor het zover is. Het is immers het eerste product dat de groep voorstelt dat gebaseerd is op het UKL1-platform. Dat is een zeer flexibele bodemplaat waarop BMW de komende vijf jaar liefst 13 modellen zal baseren, Mini's incluis. Er komen kleine drie- en viercilindermotoren in (wellicht zijn de driecilinders alleen voor Mini) en de aandrijving zal in het overgrote deel van de gevallen op de voorwielen geschieden, al zal het platform ook vierwielaandrijving kunnen bevatten. Je leest het goed - de Z2 krijgt, samen met nog een hele zwik andere compacte BMW's, voorwielaandrijving. BMW pakt ermee uit het op het Salon van Genève.