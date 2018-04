80% BMW 1-rijders denkt voorwielaandrijving te hebben

Door: BV

BMW heeft tot op heden geen enkele voorwielaandrijver in het programma. Maar het merk werkt achter de schermen hard aan een BMW 0-Reeks, als opstapje voor de huidige Mini-klanten en om het Audi's kakelverse A1 niet al te makkelijk te maken. En voor de nieuwe kleine BMW kiezen de Duitsers voorwielaandrijving. Dat is goedkoper en bij Mini heeft de groep een degelijk platform voorhanden.

Is achterwielaandrijving dan geen heilig huisje voor BMW-rijders? Blijkbaar niet. BMW-baas Norbert Reithofer zelf heeft verklaard dat liefst 80% (!!) van de huidige eigenaars van een BMW 1-Reeks ervan overtuigd is dat ze met een voorwielaangedreven auto rondrijden. De boodschap is niet dat BMW-klanten slecht geïnformeerd zijn, maar dat een kleine BMW die zich effectief aan de voorwielen door het verkeer sleept, best moet kunnen.