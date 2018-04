Citroën DS-concept voor 2019

Door: BV

Citroën blies het DS-label weer nieuw leven in. Niet voor één auto, zoals die werd voorgesteld op 5 oktober 1955, maar voor een alternatieve modelreeks die qua technologie, afwerking en design hoger gepositioneerd is dan de producten waarop ze gebaseerd zijn. Van een nieuwe versie van de DS die tijdens de eerste week al meer dan 80.000 klanten wist te overtuigen, is nog geen spoor. Vier studenten (één student design, drie studenten 3D-vormgeving) vinden dat daar dringend wat aan moet veranderen. Designer Ugo Spagnolo tekende het lijnenspel, dat door de andere 3 werd omgezet naar 3D-modellen, van deze DS24.

Citroën heeft wat de vier betreft nog 8 jaar tijd om het model op de weg te brengen. In 2019 beleeft het merk immers z'n 100ste verjaardag, en dat is het uitgelezen moment om één van de meest iconische modellen uit z'n geschiedenis te reanimeren. Voor de aandrijving is in dit geval een brandstofcel bedacht. Die levert stroom voor - wat anders? - een elektromotor.