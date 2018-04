10 Jaar Auto55: Win een Mio Spirit GPS (4)

Door: BV

In het kader van onze 10 Jaar Auto55-actie geven we voor de derde keer een Mio 475 weg. Dat navigatietoestel komt standaard onder meer met een 4,3" aanraakgevoelig scherm, berekent z'n routes met de hulp van iQ Routes (op basis van de reële gemiddelde snelheid op een stuk weg), leert van uw rijstijl en heeft een specifieke knooppuntweergave en rijbaanbegeleiding.

Wil je kans maken*? Zoek dan op de site van Mio het antwoord op deze vraag: Krijg je bij LIVE TMC ook de locaties van mobiele flitspalen door? Post het antwoord op onze Facebook-fanpage onder de link naar dit item (en alleen onder de link naar dit item). Uit alle inzendingen trekken we op 20 februari een willekeurige winnaar. Die wordt getrakteerd op een Mio 475. Grijp je ernaast? Geen probleem, we doen dit hierna nog eens over.

* Met uw deelname erkent u de autoriteit van Auto55 in het toewijzen van een winnaar.