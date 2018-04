BMW X6 als vijfzitter

Door: BV

De BMW X6 is niet zomaar een X5 die er uitziet alsof er een container op gevallen is. Hoewel het zwaartepunt door de hoge koets en dito bodemvrijheid zich ergens in een baan om de aarde bevindt, beweert BMW dat het een sportieve "SAV" (Sports Activity Vehicle) is. Vooral dankzij een slimme ophanging en krachtiger motoren dan de instap-versies van de X5. En je kan op de achterbank onder het hellende dak maar 2 passagiers schikken, zoals in de beste vierdeurs coupé's.

Op dat laatste komt BMW nu terug. Vanaf de lente kan je de X6 ook bestellen met een meer conventionele achterbank waarop je drie inzittenden kan laten plaatsnemen. De breedte is vergelijkbaar met die van de X5 dus in die zin is er voldoende ruimte, maar de beschikbare hoofdruimte is natuurlijk niet van hetzelfde allooi.