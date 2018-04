BMW X6 Hybride

Door: BV

Niet alleen de 7-Reeks debuteert op het aanstormende autosalon van Frankfurt als hybride. Ook een milieuvriendelijke versie van de X6 wordt er in de schijnwerpers gereden. Op de koffer prijkt hetzelfde "ActiveHybrid"-label als op de Siebener, maar de techniek - die is anders.

De 7 doet het met een samen met Mercedes ontwikkeld mild hybride-systeem met één enkele elektromotor van 15pk die assistentie levert en gevoed wordt door een Lithium-ion-batterij. De X6 krijgt z'n voeding van een wat conventionelere batterij met een nikkel-metaallegering en wordt niet door één maar door twee elektromotoren aangedreven. Die leveren resp. 91 en 86pk en werken samen met een dubbel geblazen 400pk sterke V8, zoals die in de X6 xDrive50i gelepeld wordt. De drie systemen worden via een planetair tandwielstelsel gelinkt aan een automaat met zeven versnellingen. Dat laatste betekent dat de elektromotoren ook autonoom de X6 kunnen voortbewegen. De uitsluitend elektrisch aangedreven X6 haalt maximaal 60km/u en is dan uiteraard geheel emissievrij. Lang houdt de X6 dat niet vol; de maximale autonomie bedraagt amper 2(!!) kilometer. Over de Europese gemengde rijcyclus zorgt de hybridetechnologie voor een verbruiks- en CO2-besparing van zo'n 20%. De X6 tikt daardoor af op 231g CO2/km. Het gecombineerde maximumvermogen van de elektromotoren en de achtpitter bedraagt 480pk. Daarmee is de X6 ActiveHybrid flitsend snel. De sprint naar 100km/u neemt niet meer dan 5,4 tellen in beslag. De topsnelheid is wel begrensd; niet op 250, maar op 210km/u.