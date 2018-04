Seat Alhambra TDI met 4x4

Door: BV

Seat voegt een versie met integraalaandrijving toe aan het gamma van de Alhambra. Het gaat om een systeem met elektronisch gestuurde meerschijvenkoppeling dat net voor het achterasdifferentieel op het einde van de cardanas wordt gemonteerd. Het stuurt een permanent variabele hoeveelheid trekkracht naar de achterwielen om het weggedrag en de tractie te bevorderen.

De technologie wordt gecombineerd met de 140pk sterke tweeliter diesel gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak. De combinatie is 191km/u snel, haalt 100km/u in 11,4 tellen en neemt met 6,0l/100km genoegen (158gr/km CO2). In eerste instantie is de Alhambra 4x4 er als vijfzitter maar tegen het eind van dit jaar komt daar een uitvoering met zes individuele zetels (2+2+2) bij.