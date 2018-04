Nissan lanceert ultrazuinige Micra DIG-S

Door: BV

Nissan had de zuinige DIG-S-versie van de Micra al aangekondigd bij de lancering van het nieuwe model, maar het is pas op het Autosalon van Genève dat de versie z'n debuut beleeft. Het is één van de zuinigste en schoonste benzinemotoren ter wereld. De eenheid is gebaseerd op een 1.2l driecilinder, is uitgerust met een turbo en directe injectie en kan gepaard worden aan zowel een handbediende versnellingsbak als aan een CVT-automaat.

De eenheid opereert volgens de efficiëntere Miller-verbrandingscyclus (en een compressieverhouding van 13:1) en levert 98pk en 142Nm. Dat is meer dan de atmosferische Nissan Micra 1.2 die we eerder al aan de tand voelden. Die blijft steken op 80pk. De DIG-S haalt een topsnelheid van 180km/u.

Maar waar deze Micra echt in uitblinkt, is uitstoot. Er is dan ook alles aan gedaan om die omlaag te halen. De auto recupereert remenergie en legt bij stilstand automatisch de motor af. De handgeschakelde versie heeft niet meer dan 4,1l/100km nodig en wast de Europese homologatiecyclus daarom af met 95gr/km CO2-uitstoot. Beter uitgeruste handgeschakelde versies registeren 99gr uitstoot en de CVT tikt af op 115gr.