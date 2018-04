Meer over Nissans nieuwe Micra

Door: BV

Nissan is toe aan een nieuwe Micra. Dat weten we omdat we van het model al een teaser achter de kiezen hebben. En omdat nieuwe producten ook geregistreerd moeten worden, hebben we nu ook tekeningen. Niet de meest elegante manier om Nissan's op één na kleinste (na de Pixo) te leren kennen, maar wel een duidelijke.

Net als de Pixo zal de Micra in India van de band lopen. Tot heden worden de Europese versies aan de zijde van de Qashqai gebouwd in het Britse Sunderland, maar daar wordt capaciteit gecreëerd voor de Qazana. Van die kleine broer voor de Qashqai toonde Nissan al een studiemodel. Het Europese debuut voor de nieuwe Micra geschiedt volgend jaar in maart, op het Salon van Genève.