Aston Martin Virage tussen DB9 en DBS

Door: BV

Aston Martin heeft in het gamma van de DB, ondanks de komst van Rapide, nog steeds het vlaggenschip in het sportwagengamma van de autobouwer nog een gaatje gevonden. Tussen de elegante DB9 en de zeer sportieve DBS, parkeert het vanaf nu de Virage. Inderdaad; Frans voor bocht, wat meteen hint naar de dynamische kwaliteiten van het model. Die komen immers in de buurt van die van de DBS, maar de Virage is afgesteld om ervoor te zorgen dat al dat prestatiepotentieel benut kan worden zonder dat de bestuurder daar veel toegevingen voor moet doen. De Britten laten de keuze uit de gewone Virage of de Virage Volante - dat is Cabrio voor u en ik.

Het uiterlijk is herkenbaar aan een aluminiumkleurige grille die gebaseerd is op die van de One-77, een specifieke voorbumper en wie helemaal gaat muggenziften vindt ook in de lichtunits nog wat subtiele aanpassingen. De door Aston Martin gemonteerde diffuser accentueert de breedte van de auto en ook die is specifiek voor de Virage.

De binnenzijde wordt bekleed met hangestikt leder. Er sneuvelen zeven runderen voor het interieur van één Virage en samen met de specifieke sierlijsten en details kruipen er 200 werkuren in de afwerking.

Onder de kap zit een 5.935cc grote V12 die 497pk en 570Nm opwekt. Voor beide koetswerkversies geven de Britten identieke prestaties op; een top van 299km/u en een sprinttijd van 4,6 tellen. De versnellingsbak is een conventionele automaat met zes verhoudingen. De ophanging is elektronisch gestuurd en krijgt een specifieke afstelling die meer op comfort georiënteerd is dan bij de DBS. Met koolstofvezel versterkte keramische remmen horen tot de fabrieksuitrusting. De lancering is gepland op het Autosalon van Genève.