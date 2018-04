Opel Zafira Tourer Concept

Door: BV

Opel geeft het publiek op het Autosalon van Genève al een vooruitblik op de volgende generatie van de Zafira. Die debuteert wellicht in september op het Autosalon van Frankfurt. Uiterlijk zal die in elk geval weinig verschillen van deze Zafira Tourer Concept.

Het merk met de Blitz bestempeld de nieuwste creatie als een "salon op wielen". Dat moet de heldere, aangename interieursfeer en de kwalitatieve materiaalkeuze in de verf zetten. De achterpassagiers beschikken dan ook over meer ruimte dan bij de pensioensgerechtigde Zafira. Tegelijk beschikt het nieuwe busje over de innovatieve technologieën die hun intrede maakten op de Insignia. Details worden niet gegeven, maar je kan er donder op zeggen dat de Zafira je helpt op je rijstrook te blijven, verkeersborden onthoudt en je dode hoek in de gaten houdt.

Het interieur baadt in het licht dankzij een panoramische voorruit en een groot glazen dak dat zich uitstrekt tot de achterzijde van de auto. Een speciaal kenmerk is een tweede paneel in composietmateriaal waarvan de omtrek verlicht is met leds. Minuscule metaaldeeltjes zijn in de kunststof verwerkt om het licht te weerkaatsen en een behaaglijk, warm licht af te geven. Opel beweert dat het zorgt voor een huiselijke sfeer.

Het Flex7-zetelconcept wordt bij deze generatie nog verder ontwikkeld. De derde rij zetels kan in de Zafira Tourer Concept nog altijd volledig in de vloer verdwijnen. De opstelling met vijf zetels kan volledig automatisch met een drukknop worden omgetoverd tot een ruim interieur voor vier personen. Dankzij een intelligent nieuw neerklapmechanisme kan de rugleuning in de middenzetel op de tweede rij worden neergeklapt zodat de passagiers op de buitenplaatsen over comfortabele armsteunen beschikken. De buitenzetels schuiven dan achteruit en naar elkaar, zodat de passagiers meer ruimte voor armen en benen krijgen om in maximaal comfort te reizen. Er zijn nu zelfs uittrekbare voetsteunen. De concept is zelfs voorzien van elektrisch kantelbare hoofdsteunen. Tijdens het rijden staan die verticaal zoals het hoort, maar in "salonmodus" kantelen die naar een horizontale positie. Op de rugleuning van de voorzetels zijn flexibele en scharnierend gemonteerde tablet-pc's aanwezig, zodat de passagiers op de tweede rij comfortabel kunnen genieten van multimediatoepassingen of op internet kunnen surfen.

Zetels in karamelkleurig leder met geassorteerde doorgestikte naden, contrasterende deurpanelen in donkerbruine cacaokleur, zacht hoogpolig tapijt en een brede waaier van luxematerialen die aangenaam aanvoelen moeten voor een exclusief karakter zorgen.

Aan de buitenzijde vinden we sikkelvormige koplampen en twee trapeziumvormige luchtinlaatopeningenen. Die moeten de Zafira een dynamische look verschaffen. De achterzijde is dan weer geïnspireerd op die van de Astra Sports Tourer, voor een sportieve aanblik, maar ook omdat het aërodynamisch is en aan de binnenzijde windruis beperkt. De typische sikkelvorm is terug te vinden in de donkere achterlichten met LED-technologie. En om de Zafira gepast breed te laten ogen loopt een horizontale sierlijst door tot ver in de lichtelementen. De koets is gelakt in een matte metaalgrijze lak en rust op 20-duimers die met 245/40 rubbers geschoeid zijn. Met dergelijke velgen is de aanwezige adaptieve en gestuurde demping geen overbodige luxe.

Tussen de voorwielen van de Concept leeft een kleine 1.4l turbomotor met start/stop-technologie. De downsizing-trend zet zich dus door, maar details geeft Opel hierover nog niet prijs.