Ralph Lauren stelt autocollectie tentoon

Door: BV

Zeventien stuks zijn het er in het totaal, de verschillende modellen uit de privéverzameling van mode-icoon Ralph Lauren, die tentoon gesteld zullen worden onder de noemer "The Art of the Automobile: Masterpieces from the Ralph Lauren Collection".

En wat je in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs te zien zal krijgen is niet van het minste. Van 28 april tot 28 augustus kan je onder meer een Ferrari 250 LM (1964), Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Scaglietti (1960), Jaguar XKS (1956/1958) en Alfa Romeo Monza 8C 2300 (1931) bewonderen. De kroonjuwelen zijn echter een Ferrari 250 GTO uit 1962 en een Bugatti 57 SC Atlantic Coupé uit 1938 (foto). De waarde van die twee auto's alleen al bedraagt meer dan € 50 miljoen.