Irmscher S Electra is groene roadster

Door: BV

Neen, we hebben het niet over de kleur hoewel dat op zich ook niet fout zou zijn. Deze Irmscher S Electra, waarin u de lijnen van de Lotus 7 herkent, rijdt op elektriciteit. Vandaar ook de naam.

Een batterijenset met een autonomie van 200km voorziet een 238Nm en 800Nm sterke elektromotor van trekkracht. Dat moet voldoende zijn voor flitsende prestaties, gezien het relatief lage gewicht van de creatie maar Irmscher is over geen van beide specifiek. De elektromotor is alvast vloeistofgekoeld om tegen zware belasting bestand te zijn. En de accu is van het litium-ijzer-fosfaat-type. Dat is beter bestand tegen lage temperaturen. Kwestie van ervoor te zorgen dat alleen de bestuurder zich bij koude ongemakkelijk voelt in de open roadster. In snellaadmodus kan de Irmscher voor 80% opgeladen worden op één uur tijd.

Voorlopig is er alleen een richtprijs; € 90.000. De voorstelling gebeurt - je raadt het al - op het Autosalon van Genève.