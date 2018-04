Lotus bouwt Range Extender

Door: REDACTIE

Lotus, net als Porsche en Magna een engineeringbedrijf dat voor derden ontwerpt, heeft op de "81ste Motor Show Geneva", vriend, klant en vijand verbaasd met het onthullen van de productie van een Lotus Range Extender. Oorspronkelijk was de superlichte driecilindermotor bestemd voor de Jaguar Limo Green laboratoriumwagen. Maar het liep anders. Lotus Engineering en Fagor Ederlan hertekende heel het concept om de prestaties op te drijven en... de 1,3 liter productierijp te maken.

De daaruit geboren Lotus Range Extender zal in twee versies worden aangeboden. Eén turbo en één atmosferische. De 50 kW (68 pk) sterke krachtbron, die eerder al te zien was in de hybride Evora 414 Evolution, heeft een hoge werkingsgraad en een laag gewicht. Die in staat is de sterk verkleinde (downsizing) batterijen met een hoge energiedichtheid te laden en daarmee de autonomie te bereiken van de modernste hybride elektro voertuigen.

De Lotus Range Extender is bedoeld als serie-aanbod voor zowat ieder merk dat zijn hybride ermee wil uitrusten en zijn clienteel zowel het emissievrije-aanbod van puur elektrisch rijden als zorgeloze autonomie wil aanbieden zonder daarom zelf te moeten investeren in een eigen (al dan niet twijfelachtig) idee. De 1,3 liter driecilinder is specifiek ontworpen voor het hybridegebruik. Belangrijk daarbij is dat - net als bij de Volt en de Ampera - het gewicht van deze "generator" zo laag mogelijk kon worden gehouden. De 58 kg voor de turboversie en de 51 kg voor de atmosferische versie mogen dan ook spectaculair worden genoemd.

De turboversie wordt via een tandriem als een compressor aangedreven om 50 kW (68 pk) elektrische energie op te wekken tegen 3500 t/m. Met de atmosferische zuigmotor is dit maximum 35 kW (47,6 pk). De verbrandingsmotor is geoptimaliseerd om tussen 1500 en 3500 t/m drijfkracht te leveren. Dit met een simpele architectuur van 2 kleppen per cilinder. Enerzijds om de complexiteit van vier kleppen per cilinder te omzeilen, maar ook om zoveel mogelijk aan "leightbau" te doen.

De "generator" is geleverd door Fagor Automation levert zijn koppel direct vanaf de krukas. Dit om - weeral - gewicht te sparen, de inbouwmaten en op het kostprijsje te besparen. De "controller", in wezen de sofware die de interactie tussen generator en batterijen zonder oorlogen doet verlopen is van Lotus. De bouw van de motor is zo dat hij op zogenaamde flex-fuel brandstoffen kan lopen en dus ook op E85 en andere hernieuwbare ethanolderivaten.

In Genève beklemtoonde Lotus tenslotte met de hybride Evora 414 Evolution zijn daadkracht - vooral tegenover Porsche - in lichtbouw, motorefficiëntie en rijdynamiek en zowel elektrische en elektronische (software voor controllers-). Dat is helemaal geen toeval. Lotus zit langs Lotus Renault om ook in de Formule 1. Vanaf volgend jaar is "downsizing" daarin aan de orde. Kleine, turbogeladen motoren, tweetraps wellicht, zullen het F1 beeld veranderen. En ook groener maken omdat - Max Mosley wilde dit tegen 2015 - het brandstofverbruik met 50% zou dalen. Daarom is vanaf dit jaar het Kinetic Energy Recovery System (KERS) weer aan de orde van de dag. Waar eerst leek dat Magneti Marelli een eenheidssysteem zou binnenhalen, werpt nu Frank Williams een "flywheel"-systeem op.

De "vliegwielenergie" werd vorig jaar door Porsche gebruikt in de "24 Uren van de Nürburgring" in de Porsche GT3 R Hybrid en ze werde er derde mee in de race. Waar iedereen vermoedde dat Porsche weer eens zijn best had gedaan was het in werkelijkheid ontwikkeld bij Williams. Het verhaal van "het vliegwiel" brengen we U apart. Het luidt de boeiendste fase in van de "nieuwe auto". Die van hybride helemaal naar elektrisch zal evolueren. Zonder dat economisch en politiek misbruik kan worden gemaakt van dure exclusieve aardmetalen. Lotus heeft er net als Williams en Porsche natuurlijk weet van. Van dit alles wil Lotus in Genève iets laten weten.