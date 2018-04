Porsche 918 RSR is rijdend racelabo

Door: BV

Porsche bevestigde eerder al dat het op het Autosalon van Detroit wat nieuws zou voorstellen. Dat is de 918 RSR een tweezitter met middenmotor waarvan het uiterlijk gebaseerd is op dat van de 918 Spyder. En hoewel de componenten herschikt zijn, is de techniek eigenlijk afkomstig van Porsche's GT3 R hybride sportwagen. Die kwam afgelopen jaar al in actie op de Nürburgring en de Amerikaanse Le Mans-series.

De V8-motor is gebaseerd op de central van de RS Spyder racewagen. In 918 RSR levert die 563pk bij een indrukwekkende omwentelsnelheid van 10.300t/min. Elk voorwiel heeft daarboven z'n eigen elektromotor van 75kW. Daardoor heeft de bestuurder op piekmomenten 767pk ter beschikking. Energie die vrijkomt tijdens het remmen wordt opgeslagen. De twee elektromotoren worden bovendien aangestuurd in functie van de stand van het stuurwiel, waarbij het buitenste wiel steevast meer vermogen te verwerken krijgt. Tijdens het remmen wordt de functie van de elektromotoren omgedraaid, maar de elektronica blijft de draaibeweging van de auto monitoren (hier wordt het binnenste wiel in een bocht meer afgeremd).

Omdat de 918 RSR een dakpaneel heeft, monteert Porsche vleugeldeuren voor een gemakkelijke toegang. Het interieur mist wat van de comfortitems die destijds debuteerden op de 918 Spyder. Die zijn uiteraard overbodig in een wedstrijdomgeving.

Porsche siert z'n showmodel op het Autosalon van Detroit met startnummer 22. Dat is het nummer waarmee Helmut Marko en Gijs van Lennep in 1971 in hun Porsche 917 de 24-uurs-klassieker van Le Mans op hun naam schreven. De twee zetten toen ook een afstandsrecord van 5.335, 313km bij een gemiddelde snelheid van 222,304km/u neer. Dat hield liefst 39 jaar stand en sneuvelde pas in 2010.