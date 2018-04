Mitsubishi e-compact moet Colt doen vergeten

Door: BV

Met de e-compact staat Mitsubishi aan de start van een nieuw avontuur in het B-segment. Het model wordt vijftig jaar na de eerste kleine Mitsubishi gepresenteerd en moet opnieuw een flinke exportgroei betekenen voor het Japanse bedrijf. Dat betekent ook het einde voor de huidige generatie van de Colt. Die wordt nu nog in het Nederlandse Born gebouwd, terwijl deze nieuwe telg in Thailand van de band zal lopen.

Met een lengte van 3,74 meter, een breedte van 1,68 meter en een hoogte van 1,49 meter valt de e-compact in het B-segment. Het model zal als een instapmodel worden neergezet in opkomende markten en als een zuinige auto in ontwikkelde markten. Zodoende probeert Mitsubishi met de e-compact in snel-ontwikkelende markten zoals China, Azië en andere opkomende markten betaalbaar te zijn en tegelijkertijd in Europa, Japan en Noord-Amerika een gedegen concurrent neer te zetten.

Om de e-compact van Mitsubishi uit te leggen gebruikt het Japanse merk zeven verschillende betekenissen van de ‘e'. Laten we beginnen met de ‘e' van efficiëntie die het merk uitlegt als het combineren van voordelen van een compacte auto qua wendbaarheid en uitstekende zichtbaarheid met comfortabele ruimte voor vijf volwassen inzittenden en hun bagageruimte. De tweede ‘e' staat voor engineering waarmee de Japanners het van tevoren voldoen aan de eisen van klanten en wet- en regelgeving in alle markten van de wereld mee bedoelt.

Nummer drie staat voor environment waarmee Mitsubishi het milieuvriendelijke karakter van de e-compact aan probeert te geven. De ingenieurs hebben de compacte Japanner niet alleen met een geheel nieuwe één liter driecilinder uitgerust met hebben ook veel zorg besteed aan de aerodynamica, het regeneratieve remsysteem en een lichtgewicht constructie. Ook de ‘e' van elektriciteit komt voor in het vocabulaire van Mitsubishi doordat de e-compact ontwikkelt is om met een elektrische aandrijflijn geproduceerd te worden. De laatste twee omschrijvingen voor Mitsubishi's ‘e' staat voor efficiënt design en export. Laatstgenoemde duidt de globale marktpositionering van de e-compact aan. Het efficiënt ontwerpen van de compacte Japanner komt tot uiting doordat de e-compact het zowel op de snelweg als in de stad naar zijn zin heeft, aldus Mitsubishi.