Eerste beeld Mitsubishi Colt-opvolger

Door: BV

Op het Autosalon van Genève zal Mitsubishi deze concept car voorstellen. Dat is de voorbode van een nieuwe, compacte auto die wereldwijd gebouwd zal worden. In onze streken zal hij de Mitsubishi Colt opvolgen, maar of hij ook zo zal heten is nog onduidelijk.

De productie start in maart 2012 in Thailand, en dus niet langer bij Nedcar in het Nederlandse Born. Het studiemodel krijgt een 1.0 / 1.2l benzinemotor onder de kap die een mussendorst te danken heeft aan start/stop-technologie, remenergierecuperatie en een verlaagde weerstand. De motortjes worden steeds gepaard aan een CVT-automaat.

Meer nieuws is voor een later tijdstip. Inmiddels is wel zeker dat de Colt er niet zal uitzien als de Concept CS van ontwerper Gabor Farkas.