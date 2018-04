Wiesmann Spyder: alles voor de kick

Door: BV

Met de Wiesmann Spyder geeft de Duitse sportwagenfabrikant gehoor aan haar klanten. De vraag naar een extreem puristisch model bestaat volgens de fabrikant al jaren.

Wiesmann presenteert tijdens het Salon van Genève een gloednieuw model met de naam Spyder. Het model is gebaseerd op eerdere schetsen van de gebroeders Wiesmann, maar wordt voorlopig nog als vingeroefening gezien. Productie is echter niet compleet uitgesloten. Friedhelm Wiesmann, manager van Wiesmann, legt het als volgt uit: "We proberen in Genève de interesse voor de Spyder te peilen. De feedback van klanten, partners en experts zal in hoge mate invloed hebben in de verdere ontwikkeling van de Spyder. We hebben nog niet besloten of de Spyder in productie gaat, maar als dat gaat gebeuren dan niet voor 2012," vervolgt Friedhelm.

Zeer krachtig, ultralicht en extreem puristisch zijn de woorden waarmee Wiesmann al jaren schermt. Ze lijken uitermate van toepassing op de nieuwste telg van de Duitse fabrikant die een leeggewicht van minder 1 ton heeft. Ook met het vermogen zit het goed, getuige de 420 pk sterke V8 die ongetwijfeld uit de rekken van BMW afkomstig is. De prestaties liegen er dan ook niet om. De Spyder katapulteert zich in minder dan vier seconden vanuit stilstand naar 100 km/h en houdt pas op wanneer de naald 290 km/h aanwijst. Het lijkt dan ook op zijn plaats om te zeggen dat deze deur- en windschermloze Spyder de extreemste Wiesmann ooit is.