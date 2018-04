In beeld: het Autosalon van Genève

Door: BV

Op 3 maart opent het 81ste Autosalon van Genève de poorten voor het grote publiek. Alle nieuws vind je nu al uitgebreid in onze nieuwsrubriek of beknopt en per merk gerangschikt in het salondossier dat nog tot het einde van de beurs op 13 maart wordt aangevuld. Bewegend beeld van de nieuwigheden komt in de videorubriek en nu al hebben we de premières op de spreekwoordelijke gevoelige plaat vastgelegd en gegroepeerd in de bijgevoegde fotospecial.