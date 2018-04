Chevrolet Volt kost € 41.950

Door: BV

Hoewel de tweelingmodellen Volt en Ampera gelijktijdig op de Belgische markt komen, kondigde Opel de prijs voor de elektrische auto met uitgebreide autonomie al maanden geleden aan. Chevrolet liet op het Autosalon van Genève weten dat de Volt een prijskaartje krijgt van € 41.950. Dat is € 1.000 minder dan de uitvoering met de Blitz in het logo. De uitrustingsdetails zijn nog niet bekend, maar Chevrolet belooft het volledige arsenaal veiligheidsvoorzieningen en een uitgebreide comfortuitrusting, met inbegrip van een lederen bekleding.

Chevrolet biedt op de Volt een standaard garantie van 8 jaar of 160.000km op de aandrijflijn en de lithium-ion-accu. De batterij kan de Volt tot 80km autonoom aandrijven. Daarna wordt een verbrandingsmotor ingeschakeld om de reikwijdte te vergroten tot in totaal 600km. De batterij laden aan een conventioneel stopcontact neemt maximaal 4 uur in beslag. Omdat het koppel van 368Nm beschikbaar is vanaf stilstand, kan de Volt naar 100km/u accelereren in 9 tellen. De topsnelheid is begrensd op 161km/u. Hoe de Volt rijdt, lees je hier.

Eind dit jaar worden de eerste exemplaren in ons land verwacht.