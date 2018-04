Mazda MX-5 Kaminari is niet voor ons

Door: BV

De afgelopen 20 jaar is de Mazda MX-5 uitgegroeid tot de best verkochte tweezits cabrio. De Japanners vonden er al meer dan 900.000 klanten voor. En ze gaan er liefst nog even mee door. Een speciale reeks moet de nieuwsgierigheid van de koper weer even prikkelen.

De MX-5 Kaminari wordt steeds aangedreven door een 126pk sterke 1.8l benzinemotor, gekoppeld aan een vijftraps hangeschakelde versnellingsbak. Je kan wel kiezen tussen een stoffen dak of een elektrisch openklapbare hardtop en drie koetswerktinten; aluminium Mica, Sparkling Black en Dolphin Grey. Die laatste is exclusief voor de speciale editie. Het uiterlijk wordt opgesmukt met chroom voor de deurgrepen, de voorbumpergrille, heeft zilverkleurige omlijsting van de mistlampen, 17-duims velgen en een witte lens voor het derde remlicht.

Aan de binnenzijde monteert Mazda grijs lederen stoelen en bijpassende deurpanelen, chroomafwerking rond het instrumentarium en de dashboardpanelen en een in zilver afgewerkte rolbeugel.

Wie er in ons land één wil, houdt best z'n adem niet in. De Belgische Mazda-zetel zal het model niet voeren. In plaats daarvan komt er een eigen speciale editie die is afgestemd op de smaak van onze markt. Zodra daar meer details over zijn, vind je die uiteraard in de nieuwsrubriek.