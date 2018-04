Mazda SkyActiv: -23% verbruik tegen 2015

Door: BV

Gedreven door fiscaliteit, bewustzijn en gestegen energieprijzen maken de meeste constructeurs de jongste jaren jacht op overtollige CO2-emissies. Mazda is daarop geen uitzondering. Het bedrijf stelde zich al in 2008 tot doel de emissies van z'n wereldwijd verkochte producten met minstens 30% terug te dringen tegen 2015. Het ontwikkelde daarvoor een elegante filosofie die zich hoofdzakelijk richt op het optimaliseren van de bestaande technologie. Ze worden gegroepeerd onder de SkyActiv-noemer. Op het Autosalon van Genève ging Mazda dieper in op de waaier aan maatregelen.

SkyActiv-G wordt Mazda's nieuwe direct ingespoten benzinemotor. Die heeft een compressieverhouding van 14:1; hoger dan die van eender welke benzinemotor en zelfs meer dan die van een F1-racer. De wrijving is met 30% teruggebracht en het gewicht met 10% gereduceerd. Het resultaat is 15% meer trekkracht en een brandstofverbruik vergelijkbaar met de huidige 2.2 CiTD dieselmotor van het merk.

De SkyActiv-D is een dieselmotor, eveneens met een compressieverhouding van 14:1 (ditmaal lager dan van eender welke andere diesel), 20% minder interne wrijving en 10% minder gewicht. Hij is steeds voorzien van een nieuwe tweetrapsturbo en moet 20% minder verbruiken dan de huidige generatie.

De SkyActiv-Drive en SkyActiv-MT zijn nieuwe transmissies. Beiden beschikken over 6 versnellingen, maar de eerste is geautomatiseerd en de tweede is handgeschakeld. Ze zijn makkelijker in te bouwen want kleiner en lichter dan voorheen. Daarin alleen hoopt Mazda 7% brandstofbesparing te realiseren.

In het zelfdragende koetswerk zal Mazda 8% gewicht besparen. Dat moet mogelijk zijn door meer staal met hoge treksterkte te gebruiken, betere verbindingsmethoden in te zetten en een "rechte constructie" waarin elk onderdeel van het frame zo recht mogelijk is geconfigureerd. Door die laatste ingreep wordt het zo'n 30% stijver.

Onder bovenstaande SkyActiv-Body past een SkyActiv-Chassis. Dat bestaat uit nieuwe veerpoten vooraan en een nieuwe multilink achterwielophanging. Het moet lenig zijn op normale snelheden en stabiel bij hogere snelheden. Maar het moet ook (vooral) 14% lichter zijn dan de huidige versie.