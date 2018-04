Eerste schets nieuwe Mercedes A-Klasse

Door: BV

Volgend jaar introduceert Mercedes de nieuwe generatie van de A-Klasse. Die behoudt de naam van het model dat we nu kennen, maar niet veel meer. Als we het merk mogen geloven, dan wordt de nieuwe A radicaal anders. Het product wordt (zoals alle andere trouwens) jonger, hipper en sportiever.

Een monovolume-versie staat nog wel op de planning, maar niet elke A zal gedefinieerd worden door een even vloeiende daklijn. Er is sprake van een meer conventionele drie- en vijfdeursversie en als de autobouwer met het grootste gamma ter wereld z'n zin krijgt, komt daar ook nog eens een concurrent voor de BMW X1 én een conventionele sedan bij. Die laatste heeft vooral slaagkansen in Rusland en Azië, waar een drievolumekoetswerk nog steeds het populairst is. Om die reden voegt Audi ook van de nieuwe A3 een sedan aan het aanbod toe.

Het duurt nog even voor we het nieuwe model te zien krijgen, maar deze schets geeft toch al een indicatie.