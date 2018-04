Sedan Concept voor nieuwe Audi A3

Door: BV

Audi pakt op het Autosalon van Genève uit met de A3 Concept. Zoals je kan verwachten is dat de voorbode voor de nieuwe generatie van de A3. De concept die aan de productieversie voorafgaat is een vierdeurs. Die koetswerkvorm bestaat momenteel niet, maar wordt in het toekomstige gamma opgenomen ten gunste van de Amerikaanse en Aziatische markten.

De Audi A3 Concept meet 4,44m in de lengte, 1,84m in de breedte en is amper 1,39m hoog. Hij is weer wat dynamischer vormgegeven dan de huidige editie, zelfs als we door de opsmuk van het showexemplaar heen kijken. Vooral bumperoverschrijdende grille (gemaakt uit met koolstofvezel versterkt plastic) en de LED-koplampen zijn geëvolueerd. In profiel onthult de A3 concept z'n hoog opgetrokken schouderlijn en de C-stijl die bijna dezelfde hellingshoek heeft dan bij een coupé. De in geborsteld aluminium uitgevoerde deurhendels zijn helemaal in het portier verzonken. Ze komen uit de deur als iemand ze aanraakt. De achterbumper heeft een ingebouwde diffuser en wordt geflankeerd door twee riant bemeten uitlaatspruitstukken. Motorkap, kofferklep en deuren zijn uitgevoerd in aluminium om het gewicht te beperken. De A3 Concept zet 1.540kg op de weegschaal en Audi vindt dat laag.

De wielbasis bedraagt 2,63m. Dat moet garanties bieden voor een interieur dat ruimer is dan dat van elke andere concurrent. Het exemplaar dat in Genève staat te blinken is uitgerust met een licht interieur met vier individuele zitplaatsen, maar uiteraard krijgt de productieversie een meer behouden kleurstelling met ruimte voor vijf inzittenden. Het instrumentarium is sterk driedimensionaal uitgewerkt. In de middenconsole zitten vier cirkelvormige ventilatieopeningen die doen denken aan vliegtuigturbines. Achter het compacte, afgeplatte stuurwiel zitten twee analoge instrumenten met rode naalden op een zwarte achtergrond. Ze worden gecomplementeerd door twee kleine niervormige wijzertjes. Ze zijn ingelijst in geborsteld aluminium en ertussen zit een groot kleurenscherm dat allerlei informatie kan weergeven. De bediening van de meeste boordelektronica geschiedt nog steeds via het MMI-systeem, dat nu net als bij de nieuwe Audi A8 is aangevuld met een touchpad. Het LCD-scherm ervoor zit in de middenconsole verborgen. In de koffer past een riant bagagevolume van 410l.

De A3 Concept heeft een 2,5l vijfcilinder benzinemotor onder de kap. Die heeft directe injectie en een knoert van een turbo, waardoor het vermogen piekt bij een heftige 408pk. De trekrkacht bedraagt 500Nm (van 1.600 tot 5.300t/min). Vanuit stilstand schiet de Audi zich naar 100km/u in 4,1 seconde. De topsnelheid bedraagt 250km/u maar daar komt een begrenzer aan te pas. Het verbruiksgemiddelde bedraagt in deze combinatie 9,1l/100km (212gr/CO2/km) wat gezien de prestaties aardig is. De rest van de aandrijflijn bestaat uit een automatische 7-bak met dubbele koppeling en quattro-vierwielaandrijving. Om ervoor te zorgen dat ook de grootste idioot bovenstaande sprintcijfers evenaart, heeft de A3 concept ook launch control.

Het onderstel is, zo zegt de fabrikant uit Ingolstadt, afgeleid van de huidige RS3 Sportback. De McPherson-architectuur vooraan is grotendeels in aluminium uitgevoerd en de multilink-achterophanging bestaat grotendeels uit staal met hoge treksterkte. Op het einde van elke ophangingsarm zit een 20-duimsvelg waar een streep 245/30-rubber om kleeft.