Officieel: BMW 6 Coupé

Door: BV

De nieuwe BMW 6-Reeks Convertible hebben we al achter de kiezen. De coupé - die kenden we alleen nog maar als concept car, al was toen reeds duidelijk dat de designafdeling van BMW zich niet had laten gaan bij de opsmuk van het showmodel. De productieversie lijkt daar dan ook als twee druppels water op. Dit zijn daarvan de eerste officiële beelden en gegevens.

Uiteraard rust de gesloten vierzitter op dezelfde met 7,5cm toegenomen wielbasis als de versie met stoffen vouwdak. De lengte ging 7,4cm in de plus terwijl de breedte met 3,9mm toenam. Naast meer interieurruimte levert dat ook een bagagecapaciteit van 460l op.

In de lange neus zijn bi-Xenonlampen standaard, maar wie er extra euro's tegen gooit kan die nu ook krijgen met LED-koplampen, zoals op de Audi R8 V10. Andere snufjes omvatten een geïntegreerde nachtkijker die voetgangers herkent, een bordenlezer en een Head-Up-Display in kleur. Wie zichzelf graag trakteert op de ultieme geluidsinstallatie kan een systeem met 16 luidsprekers van fabrikant B&O aanvinken.

BMW introduceert eerst de 650i Coupé, naar analogie met het aanbod van de cabrio. Daarin huist een 4,4l V8 met twee turbo's die tussen beide cilinderbanken ondergebracht worden. De centrale levert 400pk en 610Nm. Je kan kiezen tussen een automaat met 8 versnellingen of een handbak met 6 verzetten, maar topsnelheid en sprintcijfers zijn voor beiden identiek. De eerste is 250km/u - uiteraard begrensd. 100km/u staat telkens na 4,9 seconden van de tellerpartij af te lezen en dat is één tiende sneller dan bij de open variant.