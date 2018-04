Autosector deelt in brokken aardbeving Japan

Door: BV

De grote aardbeving in Japan afgelopen vrijdag en de daarop volgende verwoestende tsunami, hebben er vanzelfsprekend ook gevolgen voor de autoproductie. Heel wat Japanse autoconstructeurs hebben vestigingen in getroffen gebieden. Bovendien is er grote schade aan de infrastructuur - niet in het minst aan spoorlijnen en havens die gebruikt worden voor export. Hoewel het nog lang kan duren eer er volledige duidelijkheid bestaat, is het duidelijk dat ook grote voorraden - zowel van afgewerkte auto's als van productie-onderdelen - zijn verwoest.

Toyota, Nissan, Honda en Subaru hebben productievestigingen in of dicht bij getroffen regio's. Toyota en Nissan moesten de productie in telkens 4 vestigingen tijdelijk of voor onbepaalde tijd onderbreken. Subaru sloot vijf instellingen en bij Honda moesten twee fabrieken dicht en stortte zelfs een deel van een onderzoekscentrum in. Nissan heeft in twee eenheden op z'n minst brandschade. Suzuki en Mitsubishi blijven dan weer gespaard, dankzij zuidelijker gelegen vestigingen. Toch is ook daar niet uitgesloten de productie bij één van de vele toeleveranciers of de transportinfrastructuur voor de autosector de productie zou kunnen verstoren. De grootte van problemen met de stroomvoorziening zijn evenmin duidelijk.