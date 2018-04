Kia overweegt potige Rio

Door: BV

Van de in Genève voorgestelde nieuwe Kia Rio weten we dat hij een piepkleine 1,1l dieselmotor onder de kap krijgt. Goed voor het milieu met z'n CO2-uitstoot van (in afwachting van definitieve homologatie) wellicht niet eens 90gr/km, maar hoewel dat mooi meegenomen is, gaat het hart er niet meteen sneller van slaan. Dat heeft ook Benny Oeyen - de marketingbaas van het merk - in de gaten. Hij verklaart in de media dat Kia wel een versie kan gebruiken dat de kwaliteit van het product beter in de verf zet. Denk in de richting van een Rio GTI. Dergelijke gamma-uitbreiding is ook relatief snel realiseerbaar. Aan het lijnenspel van de Rio was al te zien dat het merk zich (zoals elke andere constructeur overigens) meer dynamisch wil positioneren.