Eerste beelden, info nieuwe Kia Rio

Door: BV

Zelfs uit de eerste teasers kon je al opmaken dat Kia met de nieuwe Rio op een ommezwaai zit te broeden. Van de vorige editie werd zelfs een driftkikker op speed niet opgewonden, maar daar komt nu verandering in. Het nieuwe model is ontwikkeld onder leiding van designchef Peter Schreyer is pakken dynamischer vormgegeven. Hij deed het eerder al met de Cee'd, de Sportage en waar de Rio debuteert - op het Autosalon van Genève - wordt z'n typerende lijnenspel ook op een nieuwe generatie van de Picanto gekleefd.

Kia toont ons eerst foto's van de vijfdeurs. Later komt Kia in onze contreien ook met een driedeursversie naar klanten hengelen. De Koreanen zijn nog spaarzaam met informatie maar willen wel al kwijt dat de Rio z'n 5,5cm langere, 1,5cm lagere en 2,5cm bredere koets parkeert op een wielbasis die van 2,50 naar 2,57m groeide. In de koffer past voortaan 292l.

De nieuwe Rio is nagenoeg zeker van een plaats in ons dossier over zuinige en CO2-vriendelijke auto's. Het merk kondigt immers een 1.1l dieselmotor (de kleinste op de markt!) met 70pk en een 1.2l turbo-benzinemotor aan. Die eerste zou elke kilometer amper 85gr/CO2 uitstoten.