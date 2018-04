Autosalon van Genève 2011: het overzicht

Door: BV

Het 81ste Autosalon van Genève heeft op 13 maart de deuren gesloten. De organisatie rekent uit hoeveel bezoekers er over de vloer kwamen, maar record of niet - de Zwitsers kunnen terugkijken op een succesvolle editie met tal van wereldpremières. Alles nalezen kan in ons dossier, en beelden vanop de salonvloer zijn in onze fotospecial te vinden. Voor wie al het nieuws liever nog eens in detail bekijkt zetten we hieronder de meest relevante items nog eens op een rij.

- Audi A3 Sedan Concept

- Renault R-Space

- Saab PhoeniX Concept

- Toyota Yaris HSD Concept

- Gumpert Tornante by Touring

- Ford B-Max

- Suzuki Swift Sport

- Alfa Romeo 4C Concept

- Wiesmann Spyder

- Toyota FT-86 II

- Fiat 500 Coupé Zagato

- Toyota Prius+

- Rolls Royce 102EX

- Mitsubishi e-Compact

- Mazda Minagi

- Lamborghini Aventador

- Volkswagen Go by Giugiaro

- Volkswagen Tex by Giugiaro

- Volkswagen Bulli Concept

- Bentley Continental ISR

- Skoda VisionD Concept

- Seat IBX

- Koenigsegg Agera R

- Rinspeed Bamboo

- Mini Rocketman

- Saab 9-5 SportCombi

- DeTomaso SLS

- Irmscher S Electra

- Morgan Threewheeler

- Opel Zafira Tourer Concept

- Chevrolet Cruze Hatchback

- VW Golf Cabrio

- Aston Martin Virage

- Smart Forspeed