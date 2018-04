Carlsson verbetert C25

Door: BV

Spectaculair en exlcusief of niet, Carlsson krijgt de C25 niet verkocht. Dan maar wat verbeteringen aanbrengen, et voilà: de C25 Royale Super GT.

Een jaar geleden maakte tuner Carlsson trots melding van de C25, hun eerste eigen sportwagen op basis van de Mercedes SL 65 AMG. Onder de kap een opgevoerde V12-BiTurbo met 753 pk en een begrensd koppel van 1.150Nm. In 3,7 seconden is 100 km/h aan te tikken en ophouden met versnellen doet de Carlsson C25 pas bij 352 km/h. Los van de indrukwekkende prestaties heeft de Mercedes-tuner de auto helemaal volgepropt met exotische materialen. Het koetswerk is helemaal opgetrokken uit koolstofvezel wat de C25 180 lichter maakt dan het origineel. Toch lijkt Carlsson moeite te hebben de C25 aan de man te brengen en dat terwijl de exclusiviteit gegarandeerd is met amper 25 te bouwen exemplaren, slechts één per land waarin de tuner actief is.

Met de C25 Royale Super GT geeft Carsslon extra ruchtbaarheid aan hun geesteskind. De auto is op meer dan 70 punten aangepast om van de C25 Royale een nog betere sportwagen voor dagelijks gebruik te maken. Hoewel de specificaties ongewijzigd zijn, is de Carlsson C25 Royale technisch nog eens onder de loep genomen en verfijnd. De verbeteringen zitten in de marges, maar het komt erop neer dat de C25 Royale nog reactief stuurt en prettiger rijdt op zowel het circuit als op de openbare weg.

Wat de aankleding kan de klant helemaal z'n zin doen. Een 24-karaats gouden interieur bijvoorbeeld is geen enkel probleem. De kosten daarvan bedragen € 156.000,- bovenop de basisprijs die al ver boven de half miljoen euro ligt. Keramische remschrijven behoren overigens al wel tot de standaarduitrusting, net als comfortstoelen met massagefunctie.