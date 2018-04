Koenigsegg Agera R: alle cijfers

Door: BV

De Koenigsegg Agera R stond al op het Autosalon van Genève te pronken. Maar hoewel de Zweden toen al kwijt wilden dat de 5-liter V8 Biturbo inmiddels was opgekitteld naar 1.130pk en 600Nm, was ander cijfermateriaal bijzonder schaars. Dat wordt nu rechtgezet.

De sprinttijd naar 100km/u neemt met de 1.435kg zware tweezitter (rijklaar, dus inclusief vloeistoffen) amper 2,9 tellen in beslag. Indrukwekkend, maar niet zo zeer als de acceleratietijd naar 200km/u. Die haspelt de supersportwagen af in 7,5 seconden. En dankzij geventileerde keramische remmen sta je 5,2 seconden later weer stil. Dat is van nul naar 200 en weer naar nul in minder tijd dan je nodig hebt om je schoenveters te strikken.

Niet dat rechtdoor knallen alles was waar de Zweden aandacht voor hadden. Wie de horizontaal gemonteerde dubbel instelbare veer/dempercombinaties deskundig afstelt, kan in bochten probleemloos 1,6G zijwaartse versnelling weerstaan. Goed dat 4-punts raceharnassen standaard zijn.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat er iemand van wakker ligt, maar de Agera R heeft een officieel gebruiksgemiddelde van 14,7l/100km. O ja, Koenigsegg geeft 3 jaar garantie. Wat de bolide nog niet prijsgeeft is z'n topsnelheid. Daar valt alleen tussen de regels iets over te lezen. Daar waar Koenigsegg het heeft over de specifieke Michelin Supersport banden (265/35 R19 vooraan, 345/30 R20 achteraan). Die hebben een snelheidsindex van meer dan 420km/u.