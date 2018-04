Uitlaatgas (op)nieuw wapen in F1

Door: BV

Het F1 seizoen 2011 dat zondag aanvangt in het Australische Melbourne belooft uitermate spannend te worden. Niet zozeer door de aanwezigheid in het startersveld van vijf wereldkampioenen, dan wel door de nieuwe technische facetten die door het nieuwe reglement toegepast worden. Er zijn de nieuwe Pirelli's, KERS kan/mag opnieuw worden gebruikt, de dubbele achtervleugel kan tijdens het rijden over 50 mm worden versteld en...de kinetische energie van de uitlaatgassen wordt weer aangewend om de aerodynamische eigenschappen te verbeteren.

Tot Roland Ratzenberger (+30 april 1994) en Ayrton Senna (1 mei 1994) in Imola dodelijk verongelukten mochten de spaghetti's van de uitlaten zich voor de achteras bevinden. Ze droegen veel bij tot de downforce, de neerwaartse kracht, die de auto aan het asfalt "plakt". De FIA besliste na die drama's - zonder bewezen oorzakelijk verband - dat de uitlaat weer ter hoogte van de centerlijn van de achteras moest beginnen. Het was een Franse ingenieur die bij Renault F1 werkte - Jean-Claude Migeot - die 28 jaar geleden het aanwenden van de kinetische energie van uitlaatgassen stroomlijngewijs ten nutte maakte.

Alain Prost was de eerste die er ervaring mee opdeed in de GP van Monaco in 1983. Onder het titanium hitteschild van de Renault RE40 kwamen vier uitlaatopeningen piepen. Volgens Migeot droegen de uitlaatgassen toen 80 kg "downforce" bij en genoten Prost en Warwick van een vlot wegrijden uit trage bochten.Ter informatie: afgewerkte gassen die uit de uitlaatcollectors stromen, doen dat met een snelheid van plusminus 600 km/h of 166 m/s. Daarmee is wat aan te vangen...

Maar gezien de hitte van de uitlaatgassen en dus ook van de uitlaatkanalen moest er altijd voor zware hitteschilden worden gezorgd. Nu Adrian Newey van Red Bull het aanwenden van kinetische energie van afgewerkte gassen weer in de mode brengt, is een nieuw tijdperk aangebroken. Het is de bedoeling dat de snel stromende uitlaatgassen onder de achtervleugels een vacuüm creëren. De uitstoot kan niet rechtsreeks op de diffuser worden geblazen. Reglementair mag het niet en ook niet omwille van de hitte. Nu komen de uitlaten op 50 mm naast de diffuser aan iedere zijde en scheppen een licht onderdrukgebied ter hoogte van de banden (Pirelli's dit jaar).

De hittebestendigheid van "carrosserie", wagenbodem en aanverwante aerodynamische onderdelen is door het toepassen van Zircotec's Thermohold bovenlaag op eigenlijk heel de auto maximaal verzekerd. De laag is 0,25 micron "dik" en weerstaat normaliter een temperatuur tot 700°C. De laag wordt geproduceerd door keramiek partikels te smelten in een plasmavlam van ongeveer...10.000C° en ze vervolgens te injecteren in het koolstofcomposiet met een snelheid die bijna twee keer die van het geluid is.

De structuur van het carboncomposiet wordt in geen enkel opzicht geschaad. De gegenereerde neerwaartse kracht wordt vandaag op 15kg meer onder de achtervleugel geschat. Alle teams zijn er als de kippen bij om de nieuwe "verflaag" aan te brengen. De laag is aerodynamica ten top. De snelste tijd van zevenvoudig wereldkampioen Michaël Schumacher tijdens de laatste trainingsdag in Barcelona wordt er aan toegeschreven. Maar dat is voorbarig. Die tijd is eerder te zoeken in een voorwielafstelling die niet het minste onderstuur heeft. Zoals "Schumi" het altijd graag had...Nul vooraan.

Als besluit blijft nog te vertellen dat de Zircotec-coating geen exclusivietit van de Formule 1 is. Ze is ook weer te vinden op de Jaguar C-X75 die een Zirconium-Molybdeenlaag draagt., of ook de supercars als de Lamborghini Gallardo. Uitlaatgassen zijn opnieuw geen afval meer maar geven de aerodynamica een duwtje in de rug. Het design van uitlaatspaghetti's staat opnieuw op het voorplan. De gassen tegen een zo hoog mogelijke snelheid uit de verbrandingskamers krijgen is nu topic. Alle firma's die op uitlaten werken studeren er nu op.

Daarmee heeft het WK F1 een nieuwe uitdaging bij. De andere parameters zijn de jongste wereldkampioen ooit, Sebastien Vettel, nieuwe Pirellibanden, tijdens het rijden verstelbare achtervleugel (over 50 mm) en Kinetic Energy Recovery System (KERS) Vijf wereldkampioenen (Vettel, Schumacher, Hamilton, Button en Alonso) worden geacht met deze instrumenten van de snelheid hun wereldtitel(s) te hernieuwen.