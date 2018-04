CO2-uitstoot in 2010 gedaald: Portugal, Fiat beste leerlingen

Door: BV

Onderzoeksbureau Jato nam de verschillende Europese landen en de autoconstructeurs onder de loep in een studie die de vooruitgang op vlak van CO2-uitstoot in kaart moet brengen.

Portugal komt daar uit als winnaar. De gemiddelde CO2-emissie van de in 2010 nieuw verkochte wagens komt er uit op slechts 127,4. Het is het eerste land waarvan de gemiddelde uitstoot onder 130gr valt. Het onttroont daarmee Frankrijk dat in 2009 de beste leerling van de klas was, en afgelopen jaar op de tweede plek strandde met 130,8gr. Ons land komt op 133,9gr en een zesde stek van in het totaal 21 onderzochte markten. De slechtste leerlingen zijn Duitsland, Zweden en Zwitserland al dient gezegd dat Zweden z'n zich wel laat opmerken door op één jaar tijd een daling van meer dan 21% te realiseren. De landen uit het voormalige Oostblok hebben ook moeite om hun CO2-uitstoot te reduceren en zijn zonder uitzondering bij de laatste 10 terug te vinden.

De verschillende autoconstructeurs hebben de CO2-uitstoot van hun gamma tussen 2003 en heden gemiddeld met 21,4gr/km gereduceerd. Afgelopen jaar hadden 60% van alle verkochte auto's een uitstoot van minder dan 140gr/km. In 2003 was dat nog slechts 23%. Fiat heeft het meest milieuvriendelijke gamma van allemaal. De gemiddelde uitstoot bedraagt er 123,1gr/km. Toyota staat op twee met 128,2gr/km en Seat staat op het laagste ereschavot met 131,3gr/km. In de top 20 van de automerken is het Volvo dat afgelopen jaar het meeste vooruitgang boekte. De uitstoot daalde op één jaar tijd van 171,2gr/km naar 157,4gr/km. Buiten de top 20 realiseerde Ferrari een daling van liefst 46,3gr/km op een jaar tijd, maar het blijft met een gemiddelde CO2-uitstoot van 326,8gr/km het meest CO2-onvriendelijke merk ter wereld.

Ferrari hoeft zich echter nog niet meteen zorgen te maken. Tegen 2015 wil de Europese Unie de gemiddelde uitstoot beperken tot 130gr/km, maar alle merken van dezelfde groep worden op één hoop gegooid. Ferrari zal dus profiteren van de lage uitstootcijfers van de kleine Fiatjes.