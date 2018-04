Specialist kleine herstellingen nu ook voor particulieren

Door: BV

In de Fleet-sector is Wondercar geen uitzondering. Er zijn een aantal bedrijven die zich, vooral dankzij nieuwe technieken specialiseren in het herstellen van kleine schadegevalletjes. Omdat de procedure voor bijvoorbeeld het wegwerken van parkeerschade, lichte krassen of steenslag minder omslachtig is, zijn dergelijke procedures vaak minder kostelijk via een conventionele methode. Een beschadigde velg herstellen kost bijvoorbeeld zo'n € 80. Een bekraste bumperhoek kost € 105 en is op anderhalf uur zo goed als nieuw.

In principe is de dienstverlening uitsluitend voor vloten en leasingbedrijven, maar vanaf 7 april kan je bij Wondercar ook als particulier terecht.