Gouden sleutelhanger beloont beste student autotechniek

Door: BV

Federauto Vlaanderen organiseert op vrijdag 6 mei 2011 de 42ste editie van de wedstrijd de ‘Gouden Autosleutelhanger'. In samenwerking met Educam, Volvo, Midas en Toekomstopwielen wil het zo de jeugd opnieuw motiveren om voor een autotechnische studierichting te kiezen. Honderd leerlingen autotechniek en automechanica nemen het in de wedstrijd tegen elkaar op. Ze strijden om de ‘Gouden Autosleutelhanger' en de bijhorende titel van ‘beste leerling autotechniek'.

De verschillende vakorganisaties proberen met de wedstrijd de perceptie van een opleiding in de autotechnische sector bij te sturen. De autosector wordt volgens de organisatoren al te vaak geklasseerd als sector die geen mooie perspectieven biedt, terwijl gemotiveerde vakmannen (en -vrouwen) echter makkelijk aan werk geraken de verloning degelijk is. Het initiatief wijst er ook op dat je met een diploma autotechniek in veel meer bedrijven aan de slag kan dan men op het eerste gezicht zou denken. Garages en koetswerkbedrijven zijn de bekendste autobedrijven maar daarnaast zijn er ook nog pechverhelpingsbedrijven, autoconstructeurs of de automobielinspectie. Ook een carrière als schade-expert, leraar of technicus bij een vervoersmaatschappij zoals De Lijn behoort tot de mogelijkheden.